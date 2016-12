POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am 21. Dezember 2016 befuhr ein 19-jähriger Barßeler gegen 15.20 Uhr mit seinem Hoflader die Carolinenstraße in Barßel und wollte hier auf eine Hofeinfahrt abbiegen. Hinter dem Hofladen befand sich ein Traktor und dahinter eine 49-jähriger Edewechter mit seinem Pkw. Als der Edewechter den Traktor überholen wollte, bog der 19-jährige Barßeler mit seinem Hoflader nach links ab. Es kam zum Zusam-menstoß mit der Hofladerschaufel. Anschließend prallte der Pkw des Edewechters noch gegen einen Baum. Der 49-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4050 Euro.

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit

Am 22. Dezember 2016 befuhr ein 30-jähriger Friesoyther mit seinem Pkw in der Zeit von 00.00 Uhr bis 04.00 Uhr die Ellerbrocker Straße und kam hier nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei durchfuhr er einen angrenzenden Zaun und touchierte einen abgestellten Pkw-Anhänger. Anschließend entfernte sich der Friesoyther unverletzt von der Unfallstelle, ließ seinen Pkw jedoch zurück. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte der 30-Jährige wenige später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 1,08 Promille. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell