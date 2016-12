Cloppenburg/Vechta (ots) - Essen - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 22. Dezember befuhr eine 38-jährige Wildeshauserin gegen 09.55 Uhr die Schulstraße in Essen und wollte von hier nach links in die Peterstraße abbiegen. Dazu musste sie verkehrsbedingt halten, was eine nachfolgende 42-jährige Essenerin zu spät erkannte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Wildeshauserin leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

