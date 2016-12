Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 22. Dezember 2016 kam es in der Zeit von 11.15 Uhr bis 12.00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr im o. g. Zeitraum die Bahnhofstraße in Richtung Eschstraße. Als sich der Unbekannte in Höhe des Hotels Schlömer befand stieß er gegen den dort in einer Parklücke geparkten Pkw BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

