Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 22. Dezember 2016 kam es in der Zeit von 09.40 Uhr bis 10.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Augenarztes an der Eschstraße in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Ausparken den dort geparkten Pkw Volvo einer 58-jährigen Cloppenburgerin. Der Volvo wurde im Bereich des vorderen rechten Kotflügels beschädigt. Bei dem unfallverursachenden Kraftfahrzeug könnte es sich um einen silberfarbenen BMW, Limousine, gehandelt haben. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell