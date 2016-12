Cloppenburg/Vechta (ots) - Damme - versuchter Einbruch in Imbiss

Am 20. Dezember 2016 versuchten unbekannte Täter in der Zeit vom 20. Dezember 2016, 20.15 Uhr, bis zum 21. Dezember 2016, 12.00 Uhr, die Tür zu einem Imbiss an der Kirchstraße in Damme aufzuhebeln. Es blieb bei einem Versuch. Zu einem Eindringen in den Imbiss kam es nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (05491-9500) entgegen.

Damme - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 21. Dezember 2016, zwischen 11.15 Uhr und 12.10 Uhr, hatte eine 66-Jährige Dammerin ihren Pkw VW Golf VII, Farbe Schwarz, in Damme auf dem Parkplatz am Famila-Markt abgestellt. Hier wurde der Pkw, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der hinteren rechten Seite beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Damme, Tel. 05491/9500, in Verbindung zu setzen.

Vechta - Diebstahl aus Pkw

Am 21. Dezember 2016 schlugen unbekannte Täter in der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr die hintere Scheibe eines Pkw Daimler Benz ein, der auf dem rückwärtigen Parkplatz des Betonwerks Diephaus am Heidewinkel in Vechta, geparkt war. Aus der Mittelkonsole wurde das Autoradio entwendet. Außerdem wurden Scheinwerfer, Antenne und Frontscheibe beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441-9430) entgegen.

Dinklage - Fahren und Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am 21. Dezember 2016 befuhr ein 34-jähriger polnischer Mitbürger die Drostestraße in Dinklage, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem stand er unter Drogeneinfluss. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und der polnische Führerschein zwecks Eintragung eines Sperrvermerks sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Vechta - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Am 21. Dezember 2016 befuhr ein 40-Jähriger aus Ilmenau mit seinem Sattelauflieger gegen 12.38 Uhr die B 69 zwischen Vechta-Nord und der Abfahrt Bakum als er nach rechts von der Fahrbahn abkam und seitlich in einen Graben kippte. Der 40-Jährige wurde in seinem Führerhaus eingeschlossen, konnte jedoch durch die Freiwillige Feuerwehr Vechta befreit werden. Der Ilmenauer wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9000 Euro.

Dinklage - aufgeklärte Verkehrsunfallflucht

Am 21. Dezember 2016 befuhr ein 29-jähriger Dinklager gegen 15.30 Uhr die Ostendorfstraße in Dinklage. Beim Abbiegen touchierte der Dinklager im Einmündungsbereich einen wartenden Pkw. Der Unfallverursacher entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Er konnte jedoch wenig später ermittelt werden. Hierbei wurde wiederum festgestellt, dass der 29-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell