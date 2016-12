POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Markhausen - Verkehrsunfall/Zeugenaufruf

Am Mittwoch, 21. Dezember 2016, stießen gegen 15.00 Uhr in Markhausen auf der Straße Zu den Tannen im dortigen verkehrsberuhigten Bereich zwei Pkw im Begegnungsverkehr zusammen. Sowohl der 20-jährige Fahrer eines Daimler-Pkw sowie eine 46-jährige Fahrerin eines Opels, beide aus Friesoythe, gaben im Rahmen der Anzeigeaufnahme an, dass sie auf ihren jeweiligen Fahrspuren gefahren seien. Der entstandene Schaden wird auf 3.500 Euro geschätzt. Beide Fahrer blieben unverletzt. Unfallzeugen mögen sich bei der Polizei in Friesoythe, Telefonnummer 04491/93160, melden.

