Cloppenburg/Vechta (ots) - Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am 21. Dezember 2016 befuhr ein 27-jähriger Cloppenburger gegen 23.55 Uhr mit seinem Pkw den Prozessionsweg in Cloppenburg, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem stand der Cloppenburger unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe und die Weiterfahrt wurde untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Am 20. Dezember 2016 befuhr ein 75-jähriger Essener gegen 10.55 Uhr die Bunner Landstraße aus Richtung Bunnen kommend und bog nach links in den Wassermühlenweg ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden 24-jährigen Löninger. Der Löninger und die 75-jährige Beifahrerin des Essener, ebenfalls Essenerin, wurden leicht verletzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am 19. Dezember 2016 kam es in der Zeit von 10.30 Uhr bis 13.30 Uhr auf dem Parkplatz an der Bürgermeister-Heukamp-Straße in Cloppenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte den Pkw VW Polo einer 67-jährigen Molbergerein im Bereich der linken Fahrzeugseite. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell