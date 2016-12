Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne - Diebstahl von Betonmischmaschine

In der Nacht von Dienstag, 20. Dezember 2016, 20.00 Uhr, auf Mittwoch, 21. Dezember 2016, 08.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter eine Betonmischmaschine, die sich auf einer Baustelle an der Pariser Straße in Lohne befand. Außerdem wurden zwischen fünf und sechs Quadratmeter Dämmung aus einem angrenzenden Rohbau entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (04442-93160) entgegen.

