POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis

Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Wohnungseinbruch und versuchter Diebstahl aus Pkw

Am 21. Dezember 2016 versuchten unbekannte Täter in der Zeit von 01.00 Uhr bis 07.00 Uhr in ein Wohnhaus am Erikaweg in Friesoythe einzubrechen. Hierzu versuchten die Unbekannten zunächst die Haupteingangstür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, begaben sie sich durch eine unverschlossene Nebeneingangstür in das Wohnhaus und entwendeten aus der Küche ein Smartphone, Bargeld und eine Brieftasche. Mit einem Pkw-Schlüssel wurde anschließend ein Pkw geöffnet. Auch hier wurde nach Diebesgut gesucht. Es blieb jedoch bei einem Versuch. Entwendet wurde nichts. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (04491-93160) entgegen.

