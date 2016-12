Cloppenburg/Vechta (ots) - Lohne/Dinklage - Raubüberfälle aufgeklärt

Hinsichtlich der jüngsten Raubüberfälle auf Tankstellen in Lohne und Dinklage sowie auf den Raub auf einen Pizza-Auslieferungsfahrer in Lohne erhärtete sich der Verdacht auf zwei unterschiedliche Täter-gruppen.

Der Raubüberfall auf eine Tankstelle an der Dinklager Str. in Lohne am 10. November 2016 sowie der Raub am Abend des 06. Dezember 2016 zum Nachteil einer Tankstelle in Dinklage an der Burgstraße soll nach bisherigem Ermittlungsstand von zwei 22- und 18-jährigen Bakumern begangen worden sein. Im Fall des Raubes auf eine Tankstelle in Lohne soll den Ermittlungen zufolge ein weiterer 22-Jähriger aus Bakum an der Tat beteiligt gewesen sein. Die maskierten Täter hatten seinerzeit die Tankstellen betreten und die Angestellten mit einer Waffe zur Herausgabe des Geldes gezwungen. Mit Hilfe von Zeugenhinweisen führten die Ermittlungen zügig zur Festnahme der genannten Tatverdächtigen. Die beiden 22-Jährigen befinden sich derzeit auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg in Untersu-chungshaft. Gegen den 18-jährigen Tatverdächtigen konnte aufgrund fehlender Haftgründe kein Haftbe-fehl erlassen werden. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurde festgestellt, dass ein Raub in Lohne am 08. Oktober 2016 ver-mutlich vorgetäuscht war. Hier wollte einer der beiden 22-Jährigen nach getaner Arbeit auf dem Nachhauseweg mit den Tagesei-nahmen seiner Arbeitsstelle überfallen worden sein. Er hatte angegeben, auf einem Radweg, abgehend von der Widukindstraße, als Fahrradfahrer angehalten und mit einem Messer bedroht worden zu sein. Dabei habe er die Tageseinnahmen aushändigen müssen. Tatsächlich hatten sich der 22-Jährige und der 18-Jährige diese Geschichte ausgedacht und "verein-nahmten" so das Geld für sich. Es wird nun entsprechend wegen Vortäuschens einer (schweren) Straf-tat ermittelt. Im Weiteren konnte eine zweite Gruppe Tatverdächtiger ermittelt werden. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Brüder (30, 29 und 22 Jahre) aus Lohne. Vermutlich wurde aus dieser Gruppe heraus am Samstag, den 19. November 2016, gegen 21.08 Uhr, in Lohne eine Pizza bestellt, die von einem Auslieferungsfahrer in den Rechtsweg geliefert werden sollte. Hier wurde der Auslieferungsfahrer bereits unter Vorhaltung einer Waffe erwartet. Dieser erkannte geistesgegenwärtig die Situation und verriegelte die Türen seines PKW. Während der Täter versuchte mit der Waffe die PKW-Scheibe einzu-schlagen, konnte das Opfer den PKW starten und flüchten. Der 30-Jährige, der in der Vergangenheit bereits erheblich polizeilich in Erscheinung getreten ist, wurde festgenommen, zumal in einer anderen Sache bereits ein aktueller Haftbefehl gegen ihn vorlag. Die Tätergruppe steht im Verdacht weitere gleichgelagerte Taten vorbereitet zu haben, zu deren Aus-führung es letztendlich durch den schnellen polizeilichen Einsatz nicht mehr kam. Eine dritte Tätergruppierung steht im Verdacht einen Raubüberfall auf eine Spielhalle in Damme am 23. November 2016 sowie zwei Tage später auf eine ARAL-Tankstelle in Dinklage begangen zu haben. Hier wurden nach intensiven Ermittlungen zwei Tatverdächtige ermittelt. Hierbei handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Neuenkirchen-Vörden sowie um einen 30-Jährigen aus Steinfeld. Bei dem Raub auf die Tankstelle wurde eine Waffe als Drohmittel verwandt, um an die Tageseinnahmen zu gelangen. Ebenso wurde bei dem Raub zum Nachteil der Spielhalle die dortige Bedienstete frühmorgens um 06.00 Uhr mit einer Waffe zur Herausgabe des Bargeldes gezwungen. Der 20-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt. Er befindet sich in Untersuchungshaft

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell