FW-EN: Unklare Rauchentwicklung Am Fernblick

Datum: 08.10.2017/ Uhrzeit: 20:35 Uhr/ Dauer: ca. 30 min./ Einsatzstelle: Am Fernblick/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle/ Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Sonntagabend wurde die Freiwillige Feuerwehr der Hansestadt Breckerfeld um 20:35 Uhr zur Straße Am Fernblick mit dem Alarmstichwort unklare Rauchentwicklung alarmiert. Anwohner hatten eine starke Rauchentwicklung bemerkt. Die Einsatzkräfte des Löschzugs Breckerfeld konnten keine eindeutige Ursache ausmachen. Der Einsatz wurde daraufhin abgebrochen und mit Ankunft an der Feuer- und Rettungswache Breckerfeld nach etwa 30 Minuten beendet.

