FW-EN: Ölflecken auf der Epscheider Straße in Breckerfeld

Breckerfeld (ots) - Bericht (ab): Am Freitagmorgen wurde der Löschzug Breckerfeld zu mehreren Ölflecken auf dem Seiten- und Parkstreifen der Epscheider Straße alarmiert. Eine Gruppe aufmerksamer Schüler bemerkte die Verunreinigungen auf ihrem Nachhauseweg von der Schule. Unter ihnen befanden sich auch Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die einen präzisen Notruf an die Leitestelle abgaben.

Nach Erkundung durch den Einsatzleiter erfolgte in Abstimmung mit dem Ordnungsamt die Beseitigung der Ölflecken durch den städtischen Betriebshof. Der Einsatz für die beiden ehrenamtlichen Einsatzkräfte endete nach 10 Minuten. Weitere Einsatzkräfte verblieben in Bereitstellung an der Feuer- und Rettungswache.

