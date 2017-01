FW-EN: Brandmeldealarm im Industriegebiet Breckerfeld

Breckerfeld (ots) -

Datum: 31.01.2017/ Uhrzeit: 11:31 Uhr/ Dauer: 59 Minuten/ Einsatzstelle: Langscheider Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppen Delle und Zurstraße/ Rettungsdienst, Notarzt, Polizei/

Bericht (ab): Infolge einer Verpuffung über einem Härteofen geriet ein ca. 30 m² großer Dachbereich einer Produktionshalle in Brand und löste die automatische Brandmeldeanlage eines Härtereibetriebes im Industriegebiet bestimmungsgemäß aus. Über die Kreisleitstelle wurde die Feuerwehr Breckerfeld alarmiert und war in kürzester Zeit mit 17 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort. Bei der ersten Erkundung stellte der Einsatzleiter fest, dass mehrere Härtereimitarbeiter Löschversuche mit Schaumlöschern erfolgreich durchgeführt hatten. Der Rest der Mitarbeiter hatte die Halle verlassen und befand sich außerhalb des Gefahrenbereichs. Zur Sicherstellung des Brandschutzes ordnete der Einsatzleiter zunächst die Bereitstellung eines Schaumrohres an. Parallel dazu wurden der innenliegende Deckenbereich in der Halle sowie der außenliegende Dachbereich mit Wärmebildkameras auf Brand- und Glutnester abgesucht. Weitere Feststellungen ergaben sich jedoch nicht. Auch die dabei ermittelten Temperaturwerte ergaben keine Hinweise auf weitere erforderliche Einsatzmaßnahmen. Nach Rückstellung der Brandmeldeanlage wurde die Einsatzstelle an den stellvertretenden Betriebsleiter wieder übergeben. Für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte endete der Einsatz nach einer Stunde.

Original-Content von: Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell