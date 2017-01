FW-EN: Rettungshubschrauber landet auf Skipiste

Der Rettungshubschrauber landete in Breckerfeld auf der Skipiste Bild-Infos Download

Breckerfeld (ots) -

Datum: 22.01.2017/ Uhrzeit: 14:19 Uhr/ Dauer: ca. 2 Stunden/ Einsatzstelle: Breloher Weg/ Epscheid/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld/ Rettungshubschrauber (RTH), Notarzt-Einsatzfahrzeug (NEF), Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Am Sonntag wurde die Feuerwehr Breckerfeld in den Breloher Weg alarmiert. Eine Person sollte im unwegsamen Gelände gestürzt und verletzt worden sein. Der bereits an der Einsatzstelle befindliche Rettungswagen gab während der Anfahrt Rückmeldung, dass kein Einsatz der Feuerwehr erforderlich sei. An der Feuer- und Rettungswache in der Langscheider Straße angekommen, erhielten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte einen Folgeeinsatz. Am Skilift in Epscheid war ein elfjähriger Junge mit seinem Schlitten verunfallt und klagte über Schmerzen im Rückenbereich. Die Feuerwehrkräfte übernahmen die Erstversorgung und den Transport des Patienten zum Rettungswagen. Aufgrund des Verletzungsmusters wurde der Rettungshubschrauber Christoph 8 aus Lünen angefordert. Die Feuerwehr übernahm hierfür die Landeplatzsicherung. Der Junge wurde anschließend ins Bergmannsheil nach Bochum geflogen. Während des Einsatzes stürzte eine weitere Person so unglücklich, dass auch sie von den Einsatzkräften der Feuerwehr bis zum Eintreffen eines Rettungswagens aus Halver versorgt und betreut werden musste. Der Einsatz für die rein ehrenamtlichen Feuerwehrleute aus Breckerfeld endete um 16:30 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Breckerfeld, übermittelt durch news aktuell