FW-EN: Wasser im Keller in der Poststraße

Datum: 21.01.2017/ Uhrzeit: 03:00 Uhr/ Dauer: ca. 45 Minuten/ Einsatzstelle: Poststraße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld / Polizei/ Bericht (hb): In der Nacht zu Samstag wurde die Feuerwehr Breckerfeld in die Poststraße alarmiert. Ein gehbehinderter Anwohner nahm Wasserrauschen aus dem Keller des Mehrfamilienhauses wahr und wählte den Notruf. Die Erkundung ergab, dass ein Ventil im Hausanschlussraum absichtlich geöffnet wurde. Zusätzlich waren etliche Stromsicherungen per Hand ausgeschaltet worden. Vermutlich von einer stark alkoholisierten Person, die sich nach einem Besuch in dem Haus noch im Treppenraum aufgehalten hatte. Die Polizei kümmerte sich um den Mann. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr schlossen das Wasserventil und schalteten die Sicherungen wieder ein. Das Wasser konnte durch einen Abfluss selbstständig ablaufen. Der Einsatz für die Feuerwehr endete gegen 03:45 Uhr.

