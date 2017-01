FW-EN: Ausgelöster Kohlenmonoxidmelder in der Frankfurter Straße

Breckerfeld (ots) -

Datum: 12.01.2017/ Uhrzeit: 00:25 Uhr/ Dauer: ca. 35 Minuten/ Einsatzstelle: Frankfurter Straße/ Einheiten: Löschzug Breckerfeld, Löschgruppe Delle, Löschgruppe Zurstraße / Rettungswagen (RTW)/ Polizei/ Bericht (hb): Die Freiwillige Feuerwehr Breckerfeld wurde am Donnerstagmorgen in die Frankfurter Straße alarmiert. Hier hatte in einer Wohnung ein Kohlenmonoxidmelder (CO-Melder) ausgelöst. Der Bewohner hatte die Wohnung verlassen und die Feuerwehr alarmiert. In der Wohnung wurden umfangreiche Messungen durch die Feuerwehr durchgeführt, die jedoch ohne Feststellung blieben. Zur Überprüfung der Heizungsanlage wird ein Fachunternehmen beauftragt. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nicht notwendig. Der Einsatz für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute endete gegen 01:00 Uhr.

