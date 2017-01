FW-EN: Jahresdienstbesprechung der Feuerwehr Herdecke: Bürgermeisterin übergab neuen Gerätewagen-Logistik an die Wehr!

Alle Beförderten und Geehrten zusammen mit dem Leiter der Feuerwehr Hans-Jörg Möller, Bürgermeisterin Dr. Katja Strauß-Köster und Kreisbrandmeister Rolf-Erich Rehm vor dem neuen Gerätewagen-Logistik. Bild-Infos Download

Herdecke (ots) - Am vergangenen Freitag fand die traditionelle Jahresdienstbesprechung der Freiwilligen Feuerwehr Herdecke in den Räumen der Feuerwache am Herdecker Bach statt. Es standen wieder zahlreiche Ehrungen und Beförderungen, ein Rückblick auf das vergangene sowie ein Ausblick auf das kommende Jahr auf der Tagesordnung. Außerdem übergab die Herdecker Bürgermeisterin Dr. Strauß-Köster der Wehr einen neuen Gerätewagen-Logistik.

Eröffnet wurde die Jahresdienstbesprechung der Tradition folgend durch den Leiter der Feuerwehr Hans-Jörg Möller, gefolgt von Grußworten der Bürgermeisterin Dr. Katja Strauß-Köster und des Kreisbrandmeisters Rolf-Erich Rehm. Neben den aktiven Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr waren auch wieder die Mitglieder der Jugendfeuerwehr, die Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung, die Mitglieder des Fördervereins, Vertreter der politischen Parteien sowie Vertreter der befreundeten Hilfsorganisationen und der Polizei anwesend.

Alle drei gingen in ihren Grußworten auf die Personalproblematik im Tagesbereich ein. Um den ersten Abmarsch der Feuerwehr in der Zeit zwischen 7 Uhr und 17 Uhr zu stärken, sollen weitere Stellen im Tagesdienst der Feuerwehr geschaffen werden. Nichtsdestotrotz waren sich alle einig, dass die Herdecker Feuerwehr leistungsfähig ist und es in Herdecke auch weiterhin eine rein ehrenamtliche Feuerwehr geben wird. Die Bürgermeisterin Dr. Strauß-Köster versprach den Anwesenden zudem, dass die Beseitigung von Ölspuren neu geregelt werden soll und die ehrenamtlichen Einsatzkräfte in diesem Bereich zukünftig entlastet werden sollen.

Der stellvertretende Leiter der Feuerwehr Bernd Elberfeld gab anschließend einen Überblick über das Einsatzgeschehen im vergangenen Jahr: Insgesamt mussten die 86 Mitglieder der Einsatzabteilung 412 Einsätze (2015: 399 Einsätze) abarbeiten. Mit 62 Einsätzen machten Brandeinsätze dabei nur einen geringen Anteil aus. Insbesondere die Brände einer rund 100 Jahre alten Villa an der Goethestraße und eines Dachstuhls an der Walkmühle waren den Anwesenden jedoch noch vor Augen. Bei den 412 Einsätzen wurden 77 verletzte Personen von den ehrenamtlichen Blauröcken gerettet, behandelt oder betreut. Nur für sieben Personen kam jede Hilfe zu spät, sie verstarben vor Eintreffen der Feuerwehr oder noch während der Rettungsmaßnahmen. Insgesamt leisteten die Frauen und Männer der Herdecker Wehr knapp 7890 Stunden Einsatzdienst und zusätzlich knapp 2400 Stunden für den Übungsdienst sowie die Aus- und Fortbildung.

Auch Beförderungen standen wieder an. So wurden Frederik Freiheit, Dustin Möller, Michel Müllers, Luka Steinkamp, Nils Thelen und Tobias Voigt nach bestandener Grundausbildung zu Feuerwehrmännern ernannt. Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Andre Janfrüchte, Kilian Otte, Lennart Paleit und Thomas Fest befördert. Rebekka Lüder und Eva Markus wurden zu Hauptfeuerwehrfrauen ernannt. Jasmin Langohr, Florian Schönefuss und Alfred Rudolph sind nun Unterbrandmeisterin bzw. Unterbrandmeister. Zu Brandmeistern wurden Jochen Husberg und Clemens von Studnitz ernannt. Jochen Husberg erhielt zudem die Funktion eines stellvertretenden Gruppenführers. Diese Funktion wurde frei, weil Brandmeister Frank Lenz zukünftig die Funktion eines Gruppenführers übernehmen wird. Zum Leiter Atemschutz wurde Brandoberinspektor Arnd Langohr ernannt. Jan Möller wurde nach bestandenem Lehrgang am Institut der Feuerwehr zum Brandinspektor befördert und ist ab sofort stellvertretender Zugführer. Diese Funktion wird zunächst kommissarisch nun auch Oberbrandmeister Michael Tillmanns ausüben. Stefan Baska und Sascha Kay dürfen sich nun Brandoberinspektor nennen. Thomas Neumann wurde zum Stadtbrandinspektor befördert.

Neben den Beförderungen wurden auch Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr überreicht: Wolfgang Scholz wurde für 40 Jahre in der Feuerwehr geehrt. Das Feuerwehr Ehrenkreuz des Landes NRW wurde den Kameraden Sascha Kay (Silber), Bernd Elberfeld (Gold) und Thomas Schuckert (ebenfalls Gold) verliehen.

Als krönender Abschluss des Abends übergab Bürgermeisterin Dr. Katja Strauß-Köster den Blauröcken noch einen neuen Gerätewagen-Logistik. Stolz nahmen der Leiter der Feuerwehr Hans-Jörg Möller und Gerätewart Stefan Baska das neue Fahrzeug in Empfang. Letzterer betonte bei der Erläuterung der technischen Details des Fahrzeuges, dass die Planung des Fahrzeuges eine hervorragende Gemeinschaftsleistung der aus mehreren Mitgliedern der Wehr bestehenden Fahrzeuggruppe ist. Das Fahrzeug auf einem 18 Tonnen Scania-Fahrgestell verfügt über einen permanenten Allradantrieb, einen Ladekran mit einer maximalen Reichweite von 9,7 Meter und eine Ladebordwand. Zur Beladung des Fahrzeuges mit einem Gabelstapler lassen sich die Seiten der Ladefläche komplett öffnen. Das Fahrzeug ergänzt die Logistikkomponente der Feuerwehr und ist mit seinem Ladekran insbesondere geeignet, um das Rettungsboot der Feuerwehr auch an schwierig zugänglichen Stellen zu Wasser zu lassen.

