FW-EN: Rauchmelder löste in Wohnung aus und Kaminbrand in der Wilhelm-Huck-Straße

Herdecke (ots) - Die Freiw. Feuerwehr wurde in der Nacht zum Dienstag um 4:47 Uhr in die Bahnhofstraße gerufen. Dort hatte in der Wohnung ein Rauchmelder ausgelöst. Da die Wohnung nicht geöffnet wurde, musste die Wohnung von der Feuerwehr geöffnet werden. In der Wohnung wurde der piepende Rauchmelder vorgefunden. Dieser lag auf einer Heizung. Der Einsatz wurde abgebrochen und die Wohnung wurde wieder verschlossen. Ein Löschzug sowie die Polizei waren vor Ort.

Ein Kaminbrand an einem Außenkamin wurde der Feuerwehr um 16:29 Uhr aus der Wilhelm-Huck-Straße gemeldet. Bei Eintreffen brannte der Kamin mit Funkenflug und Rauchentwicklung. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr kontrolliert. Hier befand sich keine Rauchentwicklung. Der Kamin wurde von unten über eine Revisionsklappe frei gestoßen und gefegt. Das Brandgut wurde unter Atemschutz mit Schuttmulden aus dem Kamin entnommen und mit einer Kübelspritze abgelöscht. Ein Herdecker Schornsteinfegemeister war schon wie letzte Woche im Veilchenweg in Vertretung vor Ort und kontrollierte den Kamin. Der Einsatz des Löschzuges konnte nach 90 Minuten beendet werden.

