FW-EN: Sechs Einsätze am Freitag - Umgestürzter Baum und angeblicher Brand in einer Wohnung

Herdecke (ots) - Die Freiw. Feuerwehr musste am Freitag zu sechs Einsätzen ausrücken. Das Sturmtief "Egon" traf die Ruhrstadt bisher nicht so heftig wie von den Wetterdiensten angekündigt.

Ein umgestürzter Baum wurde um genau 5:00 Uhr vom Westender Weg gemeldet. Ein 12m langer und im Durchmesser ca. 25 cm dicker Baum wurde mit einer Motorsäge zerkleinert und von der Straße geräumt. Zwei Löschfahrzeuge, die Drehleiter sowie der Kommandowagen waren 45 Minuten im Einsatz. Ein weiterer umgestürzter Baum wurde um 5:47 Uhr ebenfalls von der Ender Talstraße gemeldet. Vor Ort konnte jedoch nach eingehender Erkundung nichts festgestellt. Die Feuerwehr rückte ohne Tätigkeit wieder ein.

Undurchsichtiger Einsatz im Kirchender Dorfweg

Eine hilflose Person hinter eine Wohnungstür wurde um 13:02 Uhr aus dem Kirchender Dorfweg gemeldet.

Auf der Anfahrt des Löschfahrzeuges wurde seitens der Leitstelle mitgeteilt, dass es sich ggf. um ein Brandereignis in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses handeln könnte. Die 69- jährige Bewohnerin wurde zuvor mit einem Rettungswagen von einem Supermarkt in das Krankenhaus Herdecke transportiert. Im Krankenhaus äußerte die Dame, dass es bei ihr zu Hause brennen soll. Diese Meldung wurde auch von einem Pflegedienst übermittelt.

Vor Ort bestätigte sich die undurchsichtige Lage nicht. Der Pflegedienst stellte den Schlüssel zur Wohnung zur Verfügung. Die Feuerwehr ging mit einem Trupp in die Wohnung zur Erkundung. Dort konnte kein Brand vorgefunden werden. In der Wohnung befand sich lediglich ein Hund. Mehrere Lampen und Lichterketten wurden in der Wohnung ausgeschaltet. Der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden. Einsatzstelle, Hund und Schlüssel wurden der eintreffenden Polizei übergeben. Rettungswagen und Notarzt waren ebenfalls vor Ort.

Ein "First Responder" wurde währenddessen aus der Hauptstraße gemeldet. Ein 5 Monate altes Kind hatte massive Atemnot. Drei Mann der Feuerwehr führten bis zum Eintreffen des Rettungswagens aus Sprockhövel und dem Notarzt aus Hagen eine Erstversorgung durch.

Eine Tragehilfe für den Rettungsdienst wurde um 14:32 Uhr aus der Siedlerstraße gemeldet. Auch diesmal musste gleichzeitig das zweite Löschfahrzeug zu einem Paralleleinsatz ausrücken. In der Straße Vaerstenberg musste ebenfalls Tragehilfe für den Rettungsdienst geleistet werden. Zwei Gruppen waren 45 Minuten im Einsatz.

Bilder: Matthias Möller, Feuerwehr Herdecke.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell