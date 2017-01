FW-EN: Hilflose 85- jährige Patientin aus Wohnung gerettet - Brandmeldealarm im Leharweg - Kleine Ölspur in der Ruhrstraße

Herdecke (ots) - Die Freiw. Feuerwehr Herdecke wurde am Freitag um 14:23 Uhr zu einer hilflosen Person hinter einer Wohnungstür in den Eicklohweg gerufen. Bei Eintreffen der Feuerwehr befand sich eine 85- jährige Patientin direkt hinter der Wohnungseingangstür hilflos liegend. Die Dame war offenbar in der Wohnung gestürzt. Angehörige hatten die Feuerwehr alarmiert. Durch die dort liegende Person konnte die Tür nicht weiter geöffnet werden. Da die Patientin sich nicht eigenständig bewegen konnte, musste ein alternativer Zugang zur Wohnung im ersten Obergeschoss gewählt werden. Nach Absprache mit dem Notarzt brachte die Feuerwehr auf der Gebäuderückseite eine tragbare Leiter in Stellung. Über die Balkontür verschafften sich die Einsatzkräfte gewaltsamen Zugang zur Wohnung. Zwei Einsatzkräfte lagerten die Dame zunächst behutsam um, so dass der Rettungsdienst und Notarzt die Wohnung betreten konnten. Nach der Erstversorgung des Notarztes leistete die Feuerwehr noch Tragehilfe. Die Patientin wurde einem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. "Menschenrettung steht in der Einsatztaktik klar vor Sachschäden. Das Wohl der Patientin stand hier deutlich im Vordergrund", so der Feuerwehr Einsatzleiter. Zwei Löschfahrzeuge, ein Rettungswagen und Notarzt waren 60 Minuten im Einsatz. Die Polizei war ebenfalls an der Einsatzstelle.

Ein Brandmeldealarm aus dem Ambulanticum am Leharweg wurde am Freitag um 19:15 Uhr gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass der Alarm im 5. Obergeschoss ausgelöst wurde. Bei der Erkundung wurde festgestellt, dass ein dort wohnender Bewohner geduscht hatte und den Melder versehentlich durch Wasserdampf ausgelöst hatte. Der Einsatz des Löschzuges wurde nach 30 Minuten abgebrochen.

Eine Ölspur wurde der Feuerwehr am Samstag um 10:06 Uhr aus dem Bereich Ruhrstraße gemeldet. Dort wurden vereinzelte Ölflecken mit einem Bindemittel entfernt. Zwei Fahrzeuge waren 30 Minuten im Einsatz.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell