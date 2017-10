FW-EN: Feuerwehr unterstützt Rettungsdienst

Sprockhövel (ots) - Am Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 13.30 Uhr in die Heidestraße gerufen. Dort konnte eine Patientin nicht mehr ihre Wohnungstür öffnen. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür, so dass der Rettungsdienst die Patientin behandeln konnte. Zur stationären Behandlung mussten die Einsatzkräfte die Patientin zum Rettungswagen transportieren. Die Feuerwehr Sprockhövel war mit 3 Fahrzeugen und 11 Kräften vor Ort. Einsatzende war 14.25 Uhr.

