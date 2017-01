FW-EN: Veranstaltungsankündigung "Februar in Flammen 2017"

1 weiterer Medieninhalt

Sprockhövel (ots) - Am Samstag, den 11.02.2017 lädt der Feuerwehrverein des Löschzuges Niedersprockhövel der Feuerwehr Sprockhövel ab 18:00 Uhr zu seiner alljährlichen Veranstaltung "Februar in Flammen" am und im Feuerwehrhaus an der Hauptstraße 6b (hinter der ehemaligen Grundschule Nord) ein.

Neben Musik vom DJ wird es auch wieder einen Live-Auftritt der Herner Band "Kanal 499" geben, die ausschließlich aus Feuerwehrleuten besteht und die auf eine langjährige Bühnenerfahrung zurückblicken kann.

Für das leibliche Wohl wird in bekannter Weise bestens gesorgt, Highlights dürften hierbei jedoch die Currywurst mit besonders scharfer Soße sowie zahlreiche Cocktail-Variationen sein.

Weitere Informationen und zahlreiche Bildimpressionen zum Live-Act "Kanal 499" sind unter www.kanal499.de zu finden.

Um die Ankündigung der Veranstaltung in den Lokalmedien wird freundlichst gebeten.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell