FW-EN: Weiterer Einsatz durch automatische Brandmeldeanlage

Sprockhövel (ots) - Am Donnerstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel ein weiteres Mal aufgrund des Auslösens einer automatischen Brandmeldeanlage alarmiert. Gegen 14.00 Uhr musste die Wehr in eine Werkstatt an der Harkortstraße ausrücken. Hier hatte die Brandmeldeanlage aufgrund eines technischen Defekts ausgelöst, so dass ein weiteres Eingreifen der Wehr nicht erforderlich wurde. Um 14.45 Uhr war der Einsatz beendet. Ausgerückt waren 3 Fahrzeuge sowie 11 Einsatzkräfte.

