FW-EN: Fehlalarm im Haus am Quell

Sprockhövel (ots) - Am Donnerstag gegen 6.15 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage im Haus am Quell am Dellwig aus. Die alarmierte Feuerwehr Sprockhövel konnte auch nach Begehung des Gebäudes keinen Brand feststellen. So konnte der Einsatz gegen 6.50 Uhr beendet werden. Ausgerückt waren 7 Fahrzeuge sowie 26 Einsatzkräfte.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell