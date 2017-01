FW-EN: Weiterhin hohes Einsatzaufkommen

Sprockhövel (ots) - Nach dem einsatzreichen Wochenbeginn musste die Feuerwehr Sprockhövel am Mittwoch zu drei weiteren Einsätzen ausrücken. "In Hinblick auf die Alarmzeiten möchten wir nochmals betonen, dass diese schnelle Hilfeleistung unter anderem auch nur möglich ist, weil Arbeitgeber ihre Mitarbeiter für Einsätze während der Arbeitszeit freistellen. Die Toleranz der Firmen in Sprockhövel ist diesbezüglich gut aber durchaus noch ausbaufähig.", so Max Blasius von der Pressestelle der Feuerwehr.

Gegen 7:00 Uhr rückten acht ehrenamtliche Feuerwehrleute zur Mittelstraße aus, um dort eine Türöffnung für den Rettungsdienst durchzuführen. Noch vor dem Eintreffen der Wehr konnte allerdings ein Nachbar die Tür mit einem Zweitschlüssel öffnen. Im Keller wurde die gestürzte Bewohnerin vorgefunden. Nach 40 Minuten war dieser Einsatz abgeschlossen.

Um kurz nach 8 Uhr rückten erneut Einsatzkräfte zu einem Firmenobjekt im Industriegebiet Bossel aus. Eine starke Rauchentwicklung aus dem Kaminschacht aber auch innerhalb des Gebäudes konnte dort festgestellt werden. Ursächlich war hier eine defekte Heizungsanlage. Die Feuerwehr nahm die Anlage außer Betrieb, führte Kontrollen mit einer Wärmebildkamera durch und entrauchte das Objekt. Bis 9:10 Uhr waren 20 ehrenamtliche Einsatzkräfte mit sechs Fahrzeugen tätig.

Um 14:12 Uhr musste der Rettungsdienst in der Schultenbrinkstraße beim Transport einer Patientin aus der Wohnung zum Rettungswagen unterstützt werden. Nach weniger als einer Stunde waren die vier ehrenamtlichen Feuerwehrleute wieder zurück an der Wache.

