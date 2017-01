FW-EN: Glücklicherweise kein Wohnungsbrand

Sprockhövel (ots) - Dienstag wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 4 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in der Gevelsberger Straße gerufen. Eine Nachbarin hatte im Obergeschoss des Gebäudes einen Feuerschein wahrgenommen. Da sich zum Zeitpunkt der Alarmierung niemand in der Wohnung befand, erkundete die Wehr die Wohnung zunächst mittels Drehleiter von außen. Nach Eintreffen des Vermieters konnte die Wohnung begangen werden. Wie bereits bei Eintreffen der Feuerwehr vermutet stellte sich heraus, dass es sich hier um eine Fehlalarmierung handelte. Gegen 4.45 Uhr war der Einsatz beendet. Ausgerückt waren 8 Fahrzeuge mit 31 Kräften. Weitere Kräfte befanden sich noch in Bereitstellung an ihrem Gerätehaus.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell