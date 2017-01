FW-EN: Feuerwehr leistet Tragehilfe

Sprockhövel (ots) - Am Sonntag wurde die Hilfe der Feuerwehr Sprockhövel gegen 14 Uhr an der Dresdener Straße benötigt. Eine schwer erkrankte Patientin musste aus ihrer Wohnung im Obergeschoss getragen werden. In Zusammenarbeit mit einem Hattinger Intensivtransportunternehmen und einer weiteren Rettungswagenbesatzung wurde die Erkrankte schonend mit einem so genannten Schleifkorb durch das Treppenhaus zum Schwerlast-Intensivtransportwagen befördert.

Nach einer Stunde war der Einsatz für die elf ehrenamtlichen Einsatzkräfte, die mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug und einer Drehleiter vor Ort waren, beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell