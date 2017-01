FW-EN: Feuerwehr gleich zweimal im Einsatz

Sprockhövel (ots) - Am Freitag wurde die Feuerwehr gegen 3.50 Uhr alarmiert. Der sich an der Mittelstraße befindliche Bücherschrank in einer umgebauten Telefonzelle war zerstört worden. In Abstimmung mit der Polizei mussten hier die Einsatzkräfte nicht weiter tätig werden. Gegen 6.40 Uhr wurde die Feuerwehr ein weiteres Mal alarmiert. Auf der Silscheder Straße im Bereich Hoppe musste ein umgestürzter Baum von der Fahrbahn beseitigt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell