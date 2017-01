FW-EN: Feuerwehr muss nicht tätig werden

Sprockhövel (ots) - Gegen 9.00 Uhr wurde die Feuerwehr Sprockhövel zur Heidestraße gerufen. Dort war eine Patientin in ihrer Wohnung gestürzt und konnte die Wohnungstür nicht mehr öffnen. Bei Eintreffen der Wehr hatte jedoch der Pflegedienst, der ebenfalls vor Ort war, die Tür bereits öffnen können, so dass ein weiteres Eingreifen der Einsatzkräfte nicht mehr erforderlich wurde. Um 9.30 Uhr war die Feuerwehr wieder einsatzbereit an ihren Standorten.

