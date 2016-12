FW-EN: Fahrzeug überschlägt sich auf Landstraße

Sprockhövel (ots) - Am Montagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 9:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf die Haßlinghauser Straße alarmiert. Ein Pkw hatte sich dort überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde verletzt, glücklicherweise aber nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Jedoch musste er notärztlich behandelt werden. Im Anschluss wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik transportiert. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab und stellte den Brandschutz bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes sicher.

Die Feuerwehr war mit neun ehrenamtlichen Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen circa eine Stunde im Einsatz. Weitere Feuerwehrleute waren an der Feuerwache in Niedersprockhövel in Bereitstellung.

