FW-EN: Rettungshubschrauber in Wetter im Einsatz

Wetter (Ruhr) (ots) - Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr im Ruhrweg in Wetter (Ruhr). Ein Mitarbeiter einer dort ansässigen Firma zog sich an einer Maschine eine schwere Schnittverletzung zu. Er wurde vor Ort von Rettungsdienst und Notarzt versorgt. Um den Patienten möglichst schnell und schonend einer Spezialklinik zuführen zu können, wurde über die Kreisleitstelle ein Rettungshubschrauber zum Unfallort entsandt. Der Hubschrauber "Christoph 8" aus Lünen konnte nach wenigen Minuten zum Glück auf einer Wiese in unmittelbarer Nähe des Geschehens landen. Die Feuerwehr sicherte die Landung und den Start des Rettungshubschraubers mit mehreren Fahrzeugen ab. Zusätzlich wurde der Notarzt des Hubschraubers mit einem Kleinfahrzeug direkt zur Einsatzstelle gebracht. Insgesamt waren die Rettungskräfte dort gut eine Stunde gebunden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell