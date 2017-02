FW-EN: Wetter - Brandmeldealarm in der Ruhrstrasse

Wetter (Ruhr) (ots) - Der Löschzug Alt-Wetter wurde am Donnerstag, 02.02.2017 um 18:48 Uhr zu einem Brandmeldealarm bei der Firma SSK von Schaewen in der Ruhrstrasse alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Kräfte an der Einsatzstelle konnte eine leichte Rauchentwicklung nach einem Hydraulikschlauchplatzer in dem Pumpenraum festgestellt werden. Ein Einsatz für die Feuerwehr war allerdings nicht erforderlich, sodass die Einsatzkräfte den Einsatz nach einer guten Stunde für beendet erklären konnten. Neben dem Löschzug Alt-Wetter waren ebenfalls der städtische Rettungsdienst und die Polizei vor Ort.

