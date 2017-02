FW-EN: Sirenenalarm in Wetter - Auto steht an Tankstelle in Vollbrand

2 weitere Medieninhalte

Wetter (Ruhr) (ots) - Sirenenalarm für die Freiwillige Feuerwehr Wetter gestern Nachmittag um 16:23 Uhr. In der Kreisleitstelle waren mehrere Notrufe eingegangen, alle Anrufer meldeten einen Brand an einer Tankstelle in der Grundschötteler Straße. Da zuerst noch nicht bekannt war, was genau dort brannte, rückten alle drei Löschzüge der Feuerwehr zur Einsatzstelle aus. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass ein PKW, der an einer der Zapfsäulen gehalten hatte, in Vollbrand stand. Da sich vermutlich noch Personen im Tankstellengebäude befinden sollten, gingen sofort mehrere Trupps unter Atemschutz zur Menschenrettung vor. Parallel dazu bekämpften weitere Trupps unter Atemschutz den Fahrzeugbrand und verhinderten eine Brandausbreitung auf das Gebäude. In der Tankstelle wurden keine Personen mehr gefunden. Die Kassiererin, eine Kundin und der Fahrer des PKW hatten sich noch rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen können. Die Tankstellenangestellte verhielt sich dabei so umsichtig und schaltete noch die Zapfsäulen per Notschalter aus. Damit war der Kraftstoff in den Tanks automatisch abgeriegelt. Die insgesamt drei betroffenen Personen wurden in einem benachbarten Imbiss vom Rettungsdienst untersucht und dort anschließend weiter betreut. Es wurde zum Glück niemand verletzt. Abschließend kontrollierte die Feuerwehr das Tankstellengebäude noch mit Wärmebildkameras. Nachdem alle Aufräumarbeiten abgeschlossen waren, konnten die Einsatzkräfte nach gut zwei Stunden zu ihren Standorten einrücken. Die Grundschötteler Straße war während der Löscharbeiten komplett gesperrt. Mehrere Streifenwagen der Polizei waren ebenfalls vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell