FW-EN: Wetter - Zwei Verpuffungen und ein Baum auf Fahrbahn für die Feuerwehr Wetter (Ruhr). (Bildmaterial vorhanden)

4 weitere Medieninhalte

Teile der Gartenlaube in der Ringstr. Bild-Infos Download

Wetter (Ruhr) (ots) - Der Löschzug Alt-Wetter wurde am Freitag, 27.01.2017 um 14:57 Uhr zu einer Brandnachschau in der Stuckenholzstrasse alarmiert. Hier war es im Badezimmer zu einer Verpuffung mit einem kleinen Brand gekommen. Das Feuer konnte allerdings vor Eintreffen der Feuerwehr abgelöscht werden, sodass der Bereich nur noch mit der Wärmebildkamera kontrolliert werden musste. Hier wurden in einem Bereich erhöhte Temperaturen festgestellt, sodass Teile der Decken- und Wandverkleidung durch die Einsatzkräfte entfernt worden sind. Weiterhin wurde festgestellt, dass sich aufgrund der Explosion Risse im Badezimmerbereich gebildet hatten und dass sich teilweise Dachpfannen gelöst hatten. Zur weiteren Beurteilung der Einsatzstelle wurde der Baufachberater vom Technischen Hilfswerk (THW) hinzugezogen. Durch diesen wurden der betroffene Bereich und das Dach begutachtet und es konnte eine weitere Gefahr für die Eigentümer ausgeschlossen werden, sodass diese wieder in das Haus konnten. Weitere Maßnahmen waren für die ausgerückten ehrenamtlichen Kräfte nicht mehr erforderlich, sodass der Einsatz um 17:15 Uhr beendet werden konnte.

Die Löschgruppe Volmarstein und die Drehleiter wurden am Samstag, 28.01.2017 um 15:15 Uhr auf die Hagener Straße alarmiert. Dort war aus ungeklärter Ursache ein Baum in einem Hang umgestürzt und Teile davon hingen nun über der Fahrbahn. Die Fahrbahn wurde umgehend durch die Feuerwehr und der Polizei voll gesperrt und die Drehleiter wurde in Stellung gebracht, worüber anschließend mehrere Gefahrenäste beseitigt worden sind. Das Versorgungsunternehmen, AVU, wurde ebenfalls zur Einsatzstelle alarmiert, da Teile einer Stromleitung betroffen waren. Nach den Aufräumarbeiten konnten die ausgerückten 13 ehrenamtlichen Kräfte den Einsatz nach guten zwei Stunden für beendet erklären.

Leider hatte ein Radfahrer kein Verständnis für die Maßnahmen. Dieser wollte unbedingt die gesperrte Hagener Straße passieren und schubste dazu sogar einige Einsatzkräfte zur Seite. Als die Polizei hinzugerufen worden war, zur Feststellung der Personalien, setzte sich der Radfahrer auf sein Rad und flüchtete von der Einsatzstelle. Wenn die Personalien noch bekannt werden, wird eine Anzeige wegen Gewalt gegen Einsatzkräfte erstattet. Zeugen dürfen sich gerne an das Ordnungsamt der Stadt Wetter (Ruhr) unter 02335/840221 wenden.

Eine weitere Verpuffung im Ortsteil Alt-Wetter beschäftigte den Löschzug Alt-Wetter am Samstag, 28.01.2017 um 20:43 Uhr. In der Ringstrasse war es in einer Gartenlaube, aus ungeklärter Ursache, zu einer Verpuffung aus einem Katalytofen gekommen. Durch den Einsatzleiter, welcher im selben Haus wohnte und deshalb eine Minute nach der Alarmierung an der Einsatzstelle war, wurde umgehend eine Erkundung und Befragung der betroffenen Personen durchgeführt. Alle Personen waren augenscheinlich unverletzt und konnten sich rechtzeitig ins Freie retten. Durch den Eigentümer wurde im Vorfeld das entstandene Feuer mit einem Pulverlöscher abgelöscht. Durch die Einsatzkräfte wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet und es wurde der betroffene Bereich mit einer Wärmebildkamera kontrolliert. Da die Temperaturen aber schnell abnahmen, waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Durch die Einsatzkräfte, wurde das weitere betreiben des Ofens untersagt und die Einsatzstelle wurde an den Eigentümer übergeben. Alle ausgerückten Kräfte von Feuerwehr und Polizei konnten den Einsatz nach einer guten Stunde für beendet erklären. Der Eigentümer der Gartenlaube begab sich am Abend noch selbstständig, zur Kontrolle, in ein Krankenhaus. Dieser wurde dort allerdings nach einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause entlassen.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell