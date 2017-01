FW-EN: Wetter - Zwei Einsätze am Freitagmorgen für die Freiwillige Feuerwehr Wetter (Ruhr)

Wetter (Ruhr) (ots) - Der Löschzug II (Volmarstein / Grundschöttel) wurde heute Morgen um 08:27 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Straße "In der Aue" alarmiert. Vor Ort musste eine Person aufgrund eines medizinischen Notfalls schonend aus der Wohnung gerettet werden, wozu die Drehleiter in Stellung gebracht worden war. Mithilfe der Schleifkorbtrage konnte die Person anschließend draußen gebracht werden und dort dem Rettungsdienst übergeben werden. Der Einsatz für die ausgerückten ehrenamtlichen Kräfte war damit, nach einer guten halben Stunde, beendet.

Im Anschluss ging es direkt für den Löschzug Alt-Wetter, die Löschgruppe Grundschöttel und der Tagesalarmierung weiter. Die automatische Brandmeldeanlage der Grundschule in der Bergstrasse hatte Alarm ausgelöst. Bei Eintreffen der ersten Kräfte konnte auch schon schnell Entwarnung gegeben. Die Rauchmelder hatten aufgrund von Wasserdampf ausgelöst. Die Einsatzstelle wurde an die Schulleitung übergeben und alle Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst konnten den Einsatz nach zwanzig Minuten für beendet erklären.

