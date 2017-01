FW-EN: Wetter - Unbekannte Rauchentwicklung in den Ruhrauen

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löschzüge II (Volmarstein / Grundschöttel) und III (Wengern / Esborn) wurden heute um 14:12 Uhr zu einer unbekannten Rauchentwicklung am Ruhrweg alarmiert. Eine Anwohnerin aus Volmarstein hatte in dem Bereich eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen und daraufhin richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Nach einer umfangreichen Erkundung in dem Bereich konnte die Ursache ausfindig gemacht werden. Auf einem Firmengelände in der Straße "In der Aue" wurde eine Feuertonne betrieben. Nachdem festgestellt werden konnte, dass in der Feuertonne keine Abfälle verbrannt worden waren, konnten die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei den Einsatz nach einer guten Stunde für beendet erklären.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell