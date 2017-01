FW-EN: Wetter - gemeldeter Gasgeruch in Wengern

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löschgruppen Wengern, Esborn, Grundschöttel und die Tagesalarmierung der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden heute um 09:56 Uhr zu einem Gasgeruch in der Schmiedestrasse alarmiert. Anwohner hatten in dem Bereich einen fauligen Geruch ausgemacht und daraufhin richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Die Kräfte der Feuerwehr konnten diesen Geruch auch schon auf der Anfahrt wahrnehmen. Mit Messgeräten wurde der Bereich kontrolliert. Hier konnte allerdings zunächst keine Feststellung gemacht werden. Da Landwirte mit einer Ausnahmegenehmigung schon Gülle ausbringen dürfen, wurden die angrenzenden Felder durch weitere Einsatzkräfte kontrolliert. In der Straße "Im Kühlen Grunde" wurden die Kräfte dann auch fündig. Ein dort ansässiger Landwirt hatte auf seinen Feldern Gülle verteilt. Die notwendige Ausnahmegenehmigung konnte dieser auch vorweisen. Nach Rücksprache mit dem ebenfalls verständigten Versorgungsunternehmen, AVU, konnte der Einsatz dann nach einer guten Stunde abgebrochen werden.

