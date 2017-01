FW-EN: Wetter - Lose Teile an der Fassade (Bildmaterial vorhanden)

1 weiterer Medieninhalt

Arbeiten an der Dachgaube Bild-Infos Download

Wetter (Ruhr) (ots) - Der Löschzug Alt-Wetter wurde heute um 09:11 Uhr zu einem Hilfeleistungseinsatz in der Königstrasse alarmiert. An dem ehemaligen Nettogebäude hingen zwei Teile der Fassadenverkleidung herab und drohten auf den Bürgersteig zu fallen. Durch die ehrenamtlichen Kräfte wurde eine Leiter in Stellung gebracht und dann mittels Einreißhaken die losen Teile entfernt. Bei der weiteren Erkundung, durch den Einsatzleiter, konnte festgestellt werden, dass sich an einer Dachgaube ebenfalls Teile der Verkleidung gelockert hatten. Unter Zuhilfenahme einer Leiter und des Einreißhakens wurden die losen Teile wieder in Position gebracht. Der Eigentümer der Immobilie wird durch das Bauordnungsamt darüber informiert das sich ein Dachdecker das Gebäude anschauen muss. Weitere Maßnahmen waren für die neun ausgerückten Kräfte von der Feuerwehr nicht erforderlich, sodass der Einsatz um 10:15 Uhr beendet werden konnte.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell