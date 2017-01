FW-EN: Brandmeldealarm in Wengeraner Industriebetrieb

Wetter (Ruhr) (ots) - Ein Rauchmelder der automatischen Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes in der Nordstraße rief am Mittwochmittag die Freiwillige Feuerwehr Wetter, den Rettungsdienst und die Polizei zum Einsatz. Die alarmierten Einheiten aus Wengern, Esborn und Alt-Wetter rückten um 12:07 Uhr aus. Nach wenigen Minuten vor Ort, erkundeten die Einsatzkräfte die Einsatzstelle. In einem Elektroschaltraum einer leerstehenden Industriehalle hatte ein Rauchmelder den Alarm ausgelöst. Der Grund dafür war allerdings nicht festzustellen. In dem betroffenen Bereich und auch in den Nebenräumen war alles in Ordnung. Die Einsatzstelle wurde an den zuständigen Brandschutzbeauftragten übergeben und nach gut 30 Minuten konnten alle Kräfte wieder zu ihren Standorten einrücken.

