FW-EN: Wetter - Person hinter verschlossener Wohnungstür und unbekannte Rauchentwicklung (Bildmaterial vorhanden)

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurde am Montag, 16.01.2017 um 11:36 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Ringstraße alarmiert worden. Bei Eintreffen der Feuerwehr war die Tür schon geöffnet worden und die Person wurde vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Maßnahmen waren für die 4 ausgerückten Kräfte nicht erforderlich, sodass der Einsatz nach einer guten halben Stunde beendet werden konnte.

Der Löschzug Alt-Wetter wurde heute Morgen um 07:55 Uhr zu einer unklaren Rauchentwicklung auf dem Harkortberg alarmiert. Ein Anwohner aus Oberwengern hatte eine starke Rauchentwicklung in der Nähe vom Harkortturm ausgemacht. Die eingetroffenen Kräfte konnten dort allerdings keine Feststellung machen. Es konnte lediglich festgestellt werden, dass die Rauchentwicklung aus dem Schornstein des Kraftwerkes in Herdecke kam. Weitere Maßnahmen für die 15 ausgerückten Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren somit nicht erforderlich, sodass der Einsatz um 08:25 Uhr abgebrochen werden konnte. Bei dem Anruf handelt es sich um einen Alarm in guter Absicht, sodass auf den Anrufer keine Kosten zukommen werden, so ein Sprecher der Feuerwehr.

Das beigefügte Bildmaterial zeigt die entstandene Rauchentwicklung aus dem Kraftwerk und darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell