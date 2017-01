FW-EN: Rauchentwicklung aus Volmarsteiner Wasserwerk

Wetter (Ruhr) (ots) - Ein aufmerksamer Bürger entdeckte heute Morgen gegen 10:00 Uhr, dass weißer Rauch aus dem Dach eines Gebäudes des Volmarsteiner Wasserwerkes aufstieg. Er alarmierte folgerichtig über den Notruf 112 die Feuerwehr. Die zuständigen Einheiten des Löschzuges Volmarstein / Grundschöttel und Kräfte des Zuges Wengern / Esborn machten sich umgehend auf den Weg und trafen nach kurzer Zeit am Betriebsgelände in den Ruhrauen ein. Da die Zufahrtsstraße nur sehr schmal ist, wurden für weitere, nachrückende Feuerwehrfahrzeuge und für den Rettungsdienst sogenannte Bereitstellungsräume in der näheren Umgebung eingerichtet.

Ein Trupp unter Atemschutz sowie weitere Kräfte begannen sofort mit der Erkundung. Kurze Zeit später traf auch ein Verantwortlicher des Energieversorgungsunternehmens, welches das Wasserwerk betreibt, vor Ort ein. Mit ihm wurde die Erkundung weiter fortgeführt. Glücklicherweise wurde aber kein Brand gefunden und die Freiwillige Feuerwehr brauchte nicht weiter tätig werden. Bei einem Betriebsprozess war ungefährlicher Wasserdampf entstanden, der dann über Entlüftungseinrichtungen im Dach nach außen entwich und so als Rauchwolke zu sehen war. Nach gut einer Stunde konnten alle Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei den Rückweg antreten.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell