FW-EN: Wetter - Kohlenmonoxidmelder in einer Wohnung ausgelöst

Wetter (Ruhr) (ots) - Der Löschzug Alt-Wetter, die Drehleiter und die Tagesalarmierung der Feuerwehr Wetter (Ruhr) wurden heute um 07:57 Uhr zu einem Kohlenmonoxidalarm in einem Wohnhaus in der Straße "Wetterberg" alarmiert. Eine Bewohnerin ist durch den ausgelösten Kohlenmonoxidmelder wach geworden und hat daraufhin mit den Haustieren das Haus verlassen und richtigerweise die Feuerwehr alarmiert. Die Bewohnerin wurde vor Ort durch den ebenfalls alarmierten städtischen Rettungsdienst versorgt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gefahren. Durch einen Trupp unter Atemschutz wurde das Gebäude komplett begangen und Messungen durchgeführt. In dem Bereich des Ofens waren leicht erhöhte Werte messbar, sodass zunächst umfangreiche Lüftungsmaßnahmen durchgeführt wurden. Durch einen Schornsteinfegermeister, welcher auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Wetter ist, wurden die Heizungsanlage und der Ofen kontrolliert. Da keine weiteren Auffälligkeiten erkennbar waren, wurde die Einsatzstelle an diesen übergeben und alle Kräfte von der Feuerwehr konnten den Einsatz um 09:30 Uhr für beendet erklären.

Zusätzlich zu der bestehenden Rauchmelderpflicht in Wohngebäuden ist es ratsam bei Gasheizungen und Ofenanlagen einen CO-Warnmelder zu installieren so ein Sprecher der Feuerwehr.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell