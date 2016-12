FW-EN: Wetter - Zweimal Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Nacht zu Silvester

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löschgruppe Esborn wurde am 31.12.2016 um 01:19 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Straße "Im Kortenberg" alarmiert. Nachdem die Tür geöffnet werden konnte, wurde die Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes versorgt. Weitere Maßnahmen waren anschließend nicht mehr erforderlich, sodass die ausgerückten 9 Kräfte der Feuerwehr den Einsatz um 02:00 Uhr beenden konnten.

Eine weitere Person hinter verschlossener Wohnungstür beschäftigte den Löschzug Alt-Wetter um 03:28 Uhr in der Wolfgang-Reuter-Strasse. Hier hatte ein Nachbar Hilferufe aus einer Wohnung gehört und dann richtigerweise den Notruf gewählt. Bei Eintreffen der Feuerwehr, an der entsprechenden Wohnung, öffnete die Person allerdings selbstständig die Tür und gab an tief und fest geschlafen zu haben. Ein Einsatz für die Feuerwehr und den Rettungsdienst war somit nicht erforderlich und die Person konnte wieder in den Schlaf geschickt werden.

