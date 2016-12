FW-EN: Wetter - Unterstützung des Rettungsdienstes

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löschgruppe Grundschöttel wurde am 30.12.2016 um 17:41 zur Unterstützung des Rettungsdienstes in die Rudolf-Virchow-Strasse alarmiert. Vor Ort benötigte der Rettungsdienst Unterstützung beim Transport einer Person aus der Wohnung. Nachdem die Person an den Rettungswagen übergeben worden war, konnten die ausgerückten 10 ehrenamtlichen Kräfte den Einsatz nach einer guten halben Stunde für beendet erklären.

