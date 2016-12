FW-EN: Wetter - Reinigungsarbeiten und Brandgeruch lösen Einsätze der Feuerwehr Wetter (Ruhr) aus.

Wetter (Ruhr) (ots) - Zunächst wurde der Löschzug III (Wengern / Esborn) und die Sondereinsatzgruppe Gefährliche Stoffe und Güter am Mittwoch, 28.12.2016 um 15:19 Uhr in den Elbscheweg nach Wengern alarmiert. Anwohner hatten dort einen unklaren Chlorgeruch wahrgenommen. Aufgrund des Einsatzstichwortes "Chlorgas" wurden auch überörtliche Kräfte im Rahmen des ABC-Kreiskonzeptes eingesetzt. Damit kein zusätzlicher Bereitstellungsraum eingerichtet werden musste, blieben diese überörtlichen Einsatzkräfte zunächst in Bereitstellung an den Gerätehäusern. Da ein privates Schwimmbad als Entstehungsursache für den Chlorgeruch ausgeschlossen werden konnte, wurde die Erkundung in der näheren Umgebung des Wohnhauses fortgesetzt. Parallel wurden auch die Kanalschächte begutachtet. An der evangelischen Dorfkirche in Wengern sind im Tagesverlauf Reinigungsarbeiten am Boden durchgeführt worden, wozu ein Chlorreiniger eingesetzt worden war. Da keine weitere Gefahr davon ausging, konnte der Einsatz nach einer guten Stunde für alle Kräfte aus Wetter und dem Ennepe-Ruhr-Kreis abgebrochen werden.

Weiter ging es heute Morgen um 08:55 Uhr für den Löschzug Alt-Wetter in der Kaiserstraße, in Höhe des neuen Kreisverkehrs. Anwohner hatten dort im Treppenhaus Brandgeruch wahrgenommen, konnten allerdings kein offenes Feuer feststellen. Aufgrund dessen das der Einsatzleiter ebenfalls intensiven Brandgeruch wahrnehmen konnte, entschied er sich dazu das Einsatzstichwort auf Kellerbrand zu erhöhen. Folge dessen gingen um 09:05 Uhr die Funkmeldeempfänger und Sirenen für alle Kräfte der Feuerwehr Wetter (Ruhr). Nach einer intensiven Erkundung der Kellerräume und der angrenzenden Lichtschächte konnte die Ursache gefunden werden. In einem dieser Lichtschächte brannten Unrat und Zigarettenreste. Das Feuer wurde mit Wasser und Schaum abgelöscht und der Keller und die Treppenräume auf natürlichem Wege belüftet. Weitere Maßnahmen waren für die rund 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei nicht erforderlich, sodass der Einsatz um 10:00 Uhr für beendet erklärt werden konnte. Für die Dauer des Einsatzes kam es am Kreisverkehr zu leichten Verkehrsbehinderungen.

