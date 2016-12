FW-EN: Brandmeldealarm in Wengern

Wetter (Ruhr) (ots) - Zu einem Brandmeldealarm wurden am Samstagmittag um 13:09 Uhr die Löschgruppen Wengern und Esborn alarmiert. In einem Industriebetrieb in der Nordstraße hatten die automatischen Rauchmelder Alarm ausgelöst. Auf dem Werksgelände wurde sofort mit der Erkundung begonnen. Nachdem sich die Einsatzkräfte Zutritt zu der betroffenen Halle verschafft hatten, konnte die Suche weiter fortgeführt werden. Hierbei mussten von den eingesetzten Trupps auch unterirdische Kabelschächte kontrolliert werden. Ein Vorgehen war dabei zur eigenen Sicherheit nur unter Atemschutz und mit Wärmebildkamera möglich. Warum die Brandmeldeanlage den Alarm ausgelöst hatte, ließ sich jedoch nicht feststellen. Feuer oder Rauch waren im gemeldeten Bereich zum Glück nicht vorhanden. Nach zwei Stunden konnten die ehrenamtlichen Kräfte den Einsatz beenden und wieder zu ihren Standorten zurückkehren. Ein Mitarbeiter des firmeneigenen Wartungsdienst unterstützte die Feuerwehr vor Ort bei ihren Arbeiten.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell