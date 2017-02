FW-EN: Fast 3 Tonnen Bindemittel wegen langer Kraftstoffspur im Stadtgebiet verbraucht

Gevelsberg (ots) - Zu einer Kraftstoffspur wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr Gevelsberg mit dem Gerätewagen Umweltschutz um 08:13Uhr nach Silschede alarmiert. Zwei Einsatzkräfte rückten daraufhin aus. Bereits auf der Fahrt zur Einsatzstelle wurde die Kraftstoffspur bemerkt. Der Wachabteilungsleiter wurde entsprechend über die Länge informiert. Nachdem dann dem Wachabteilungsleiter die Gesamtlänge und auch das Ausmaß bekannt waren, wurden die Löschzüge 1 und 2 ebenfalls alarmiert. Die Kraftstoffspur verlief von der Kölner Str. über die Mauerstr. bis zum Busbahnhof und dann weiter über die Wittener Str. dann Asbecker Str. bis weiter nach Silschede zur Schwelmer Str.. Während des Abstreuens wurde die jeweilige Strasse gesperrt. Die Kehrmaschine der Technischen Betriebe Gevelsberg nahm anschließend das verschmutzte Bindemittel wieder auf. Knapp 3000 Kg Bindemittel wurden verbraucht. Bis 13Uhr waren die Kräfte der Feuerwehr insgesamt im Einsatz. Am Donnerstagabend um 18:46Uhr wurde die Gevelsberger Wehr zu einem gemeldeten Wohnungsbrand nach Berge gerufen. Neben den Meldeempfängern wurden auch die Sirenen ausgelöst. Laut Meldung ertönte aus einer Wohnung in den Hochhäusern an der Burbecker Str. ein Rauchmelder und es war leichter Brandgeruch wahrnehmbar. Die Meldung konnte durch den Einsatzleiter auch bestätigt werden. Es wurde ein Trupp unter Atemschutz eingesetzt. Laut der Nachbarn sollte sich keine Person in der Wohnung befinden. Nachdem der Trupp in die Wohnung vorgegangen war, wurde allerdings doch eine Person gefunden. Der Bewohner war eingeschlafen. Auslöser für den ausgelösten Rauchmelder war eine angebrannte Pizza. Der Bewohner wurde vorsorglich vom Rettungsdienst in Augenschein genommen, ein Transport in eine Klinik war nicht erforderlich. Die Wohnung wurde gelüftet und anschließend konnten alle 52 Einsatzkräfte der Löschzüge 1, 2, 3 sowie der hauptamtlichen Kräfte wieder einrücken. Während des Einsatzes kam es noch zu 2 weiteren Einsätzen. In der Eichenstr. wurde eine hilflose Person hinter verschlossener Wohnungstür gemeldet. Zwei Einsatzkräfte konnten von der Burbecker Str. entsprechend abrücken und diesen Einsatz dann übernehmen. Die Wohnungstür wurde gewaltsam geöffnet und anschließend wurde die Person an den Rettungsdienst übergeben. Zwischenzeitlich wurde durch die Feuerwehr die Tür wieder gesichert. Für diesen Einsatz waren die beiden Kräfte von 19:05Uhr bis 20:00Uhr im Einsatz. Ebenfalls um 19:05Uhr musste eine Absicherung für den Rettungsdienst auf der Autobahn durchgeführt werden. Der Rettungsdienst wurde zu einem verunfallten Motorradfahrer gerufen. Neben der Absicherung der Unfallstelle wurden auch Betriebsmittel abgestreut und anschließend wieder aufgenommen. Bis 21:01Uhr waren hierfür auch zwei Einsatzkräfte im Einsatz mit dem Gerätewagen Umweltschutz.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell