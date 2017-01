FW-EN: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn A 1 in Gevelsberg

3 weitere Medieninhalte

Gevelsberg (ots) - Am Samstag um 7:51 Uhr wurde die Feuerwehr Gevelsberg zu einem schweren Verkehrsunfall auf die Bundesautobahn A1 gerufen. In Höhe der Auffahrt Gevelsberg in Fahrtrichtung Köln hatte sich ein PKW mit insgesamt 5 Insassen darunter ein Kleinkind überschlagen. Alle Personen wurden dabei verletzt und vor Ort durch 2 Notärzte untersucht und behandelt. Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes wurden die Verletzten durch die Einsatzkräfte der Feuerwehr versorgt. 2 Schwerverletzte mussten mit Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Wuppertal verbracht werden. Alle weiteren Verletzten wurden in ein nahegelegenes Krankenhaus nach Hagen eingeliefert. Die Feuerwehr Gevelsberg war mit der Hauptwache sowie den Löschzügen 1 und 2 mit insgesamt 6 Fahrzeugen und 30 Kräften im Einsatz sicherte die Einsatzstelle sowie das Unfallfahrzeug ab und nahm auslaufende Betriebsmittel auf. Der vom zuständigen Einsatzleiter der Feuerwehr angeforderte Rettungsdienst war mit 2 Notärzten und 3 Rettungswagen aus Hagen und Schwelm vor Ort, diese stellten die medizinische Versorgung der Verletzten sicher. Sprachliche Verständigungsschwierigkeiten mit den Verletzten erschwerten die Einsatzlage. Teile des Löschzuges 3 sicherten während des Einsatzes den Grundschutz für das Stadtgebiet. Um 9:23 Uhr war der Einsatz beendet.

