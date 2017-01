FW-EN: Fünf Einsätze an Silvester

Gevelsberg (ots) - Die Gevelsberger Feuerwehr wünscht ein frohes, neues Jahr. Direkt zum Jahresbeginn waren die Einsatzkräfte zweimal im Einsatz. Insgesamt waren 5 Einsätze am Silvestertag, sowie in der Nacht. Bereits am morgen, gegen 09:15Uhr musste leider ein toter Hund von der Eichholzstr. geborgen werden. Hierzu rückte eine Einsatzkraft aus und war bis etwa 09:55Uhr im Einsatz. Erst um 20:30Uhr wurden die hauptamtlichen Kräfte dann wieder alarmiert. Es sollte ein Mülleimer an einer Bushaltestelle an der Wittener Str. brennen. Dieser wurde augenscheinlich bereits vor Eintreffen der Feuerwehr durch Passanten abgelöscht. Ein Eingreifen für die vier Einsatzkräfte war nicht erforderlich. Um 23:33Uhr sollte ein Container in der Strasse Am Wunderbau brennen. Vor Ort war allerdings kein Feuer erkennbar. Nach Rücksprache mit dem Meldenden, konnte die Einsatzstelle gefunden werden. Es stellte sich heraus, dass durch einen manipulierten bzw nicht zugelassenen Knallkörper ein Altglas-Container durch die Wucht der Explosion auseinander gegangen war. Die Polizei war ebenfalls vor Ort. Tätig ist die Feuerwehr hier nicht weiter geworden und konnten somit den Einsatz um Punkt 00:00Uhr beenden. Zweimal war dann die unsachgemäße Entsorgung von Feuerwerksbatterien Ursache. Zunächst brannte um 01:14Uhr an der Hagener Str. ein 2400l Restmüllcontainer und dann um 03:02Uhr in der Strasse In der Leibzucht eine 120l Restmülltonne. Beide Einsätze dauerten etwa 30min. Bei dem Einsatz um 03:02Uhr hatten Passanten auch dafür gesorgt, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Mit Hilfe von Wassereimern konnten sie das Feuer auf die Restmülltonne beschränke und haben somit ein ausbreiten des Feuers verhindert.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell