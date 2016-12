FW-EN: Radlader brennt neben einem Industriegebäude.

Gevelsberg (ots) - Am 2. Weihnachtstag gegen 12:50 Uhr wird die Gevelsberger Feuerwehr durch Sirenen im gesamten Stadtgebiet alarmiert. Gemeldet war ein Gebäudebrand auf einem Industriegelände an der Haßlinghauser Straße. Drei Löschzüge sowie die Hauptwache rückten mit insgesamt 41 Einsatzkräften aus. Vor Ort angekommen, stellte sich heraus, dass neben einem Gebäude ein Radlader in voller Ausdehnung brannte. Zunächst wurde das Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindert.Mittels einem Wasser- / Schaummittelgemisch konnte das Feuer von einem Trupp unter Atemschutz abgelöscht werden. Der Radlader brannte fast vollständig aus. Einsatzende gegen 13:45 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Gevelsberg, übermittelt durch news aktuell